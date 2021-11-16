عدد من وزراء المنطقة الشرقية يُباشرون أعمالهم في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية، بعد التحاقهم بأعمالهم في طرابلس، استجابةً لمبادرة المنفي لعودتهم.

واستعرض الوزراء أمام رئيس المجلس، المشاكل والصعوبات التي تُعيق المهام الموكلة لهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأكد المنفي خلال اللقاء، العمل على حلحلة الصعوبات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكان أول ثمار هذا التنسيق، استئناف حركة الطيران بمطارات المنطقة الشرقية.

وضم اللقاء وزراء كل من الرياضة، التخطيط، السياحة، التربية والتعليم، الموارد المائية، والثروة البحرية.

وكان المنفي قد أصدر تعليماته المكتوبة بتاريخ 10 ‏نوفمبر 2021، بعودة نائب رئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، والوزراء والوكلاء بحكومة الوحدة الوطنية عن المنطقة الشرقية لمباشرة أعمالهم بمدينة طرابلس.

كما دعا المنفي في خطابه، جميع الأطراف لإعادة فتح جميع المطارات، والطرق أمام المواطنين خدمة للصالح العام، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيعمل على حل الإشكاليات، ومعالجة كافة المطالبات التي تخدم الوطن والمواطن.