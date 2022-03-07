عدد من وزراء حكومة «باشاغا» يُؤدون اليمين الدستورية

أدى عدد من وزراء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد أدى اليمين الدستورية كل من:

وزير التربية والتعليم جمعة خليفة محمد الجديد

وزير الثروة البحرية علي ميلاد بن يونس

وزير الشؤون الاجتماعية المبروك محمد غيث الطاهر

وزير الدولة لشؤون المرأة انتصار عيسى سالم عبود

وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي محمد موسى التباوي

هذا وسيباشر الوزراء أعمالهم عقب أدائهم لليمين الدستورية.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقاء مع المسشارة الأممية ستيفاني وليامز، على قانونية الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021م، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

في غضون ذلك، أكّد المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، أنّ عملية التسليم والاستلام سوف تكون وفقاً للإجراءات القانونية مشددا على عزم الحكومة مباشرة مهام عملها من العاصمة طرابلس.

ونفى المكتب الإعلامي مايتداول إعلاميا عن استلام الحكومة لمهامها في بنغازي، داعيا وسائل الإعلام والمدونين إلى التحقق من صحة الأخبار ونقلها من مصادرها قبل تداولها نظراً لحساسية الفترة التي تمر بها البلاد.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا، أكد حرصه على استلام مهامه بشكل سلس وفقا للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس، إضافة إلى التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي في وقت سابق، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، حيث ناقش الطرفان المستجدات السياسية في ليبيا.