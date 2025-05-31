«عدسة غوغل» تغزو يوتيوب بميزات ذكية جديدة!

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نسخة تجريبية من ميزة “Google Lens” لمقاطع “يوتيوب شورتس”، ما يتيح للمستخدمين التفاعل بشكل أوسع مع محتوى الفيديوهات القصيرة عبر تحليل العناصر الظاهرة على الشاشة والحصول على معلومات فورية عنها.

الميزة الجديدة، وفق ما نقله موقع 9to5Google، توفر اختصاراً لعدسة جوجل في القائمة العلوية أثناء مشاهدة الفيديو، وعند النقر عليه يتم إيقاف الفيديو مؤقتاً لتفعيل أداة التحليل البصري.

ويمكن للمستخدمين النقر على عنصر داخل الفيديو أو رسم دائرة حوله لتحديد الهدف المراد تحليله، كما تتيح الخاصية ترجمة النصوص الظاهرة عند الضغط على أيقونة “ترجمة” التي تظهر في أسفل يمين الشاشة.

الميزة ستكون متاحة عبر تطبيق يوتيوب على نظامي أندرويد وiOS، لكنها لن تعمل مع الفيديوهات التي تحتوي على محتوى تسويقي تابع (Affiliate Content)، وفق توضيحات الشركة.

طريقة استخدام Google Lens على “YouTube Shorts”:

افتح تطبيق يوتيوب.

انقر على قسم “Shorts” في أسفل الشاشة.

أوقف الفيديو مؤقتاً بالنقر عليه.

اختر “Lens” من القائمة العلوية.

ظلّل أو انقر على أي عنصر على الشاشة للحصول على معلومات.

استخدم زر “ترجمة” لترجمة النصوص الظاهرة.

للخروج من صفحة النتائج، انقر “X” أو اسحب للأسفل.

وأشارت جوجل إلى أن الميزة ستُطرح لكافة المستخدمين خلال هذا الأسبوع، ما يمثل خطوة جديدة في توظيف تقنيات الذكاء البصري لتعزيز تجربة مشاهدة المحتوى القصير.

يُذكر أن “يوتيوب” أطلقت في أبريل الماضي مجموعة أدوات تحرير جديدة لمقاطع “Shorts” تتضمن إمكانيات متقدمة في التعديل، منها إضافة نصوص وموسيقى وتحديد توقيت الظهور، مع دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاج الإبداعي لصناع المحتوى.