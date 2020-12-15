عدل «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع الصليب الأحمر

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، بمكتبه في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي يقوم بزيارة لليبيا.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات وإستراتيجيات التعامل مع الهجرة غير الشرعية مدير المكتب القانوني بالوزارة، ومنسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول الخدمات الطبية والإنسانية التي تُقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر للنزلاء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وكذلك أوجه الدعم المقدم للمدنيين في أوقات الأزمات الأمنية والنزاعات المسلحة.

كما تم التطرق خلال القاء إلى موضوع بناء القدرات للسلطات المحلية.

من جانبه، أكد الوزير على أهمية التعاون في مجال ملف إدارة الجثث لا سيما أن الصليب الدولي الأحمر يمتلك الخبرة الكافية من خلال إصدار دليل إدارة الجثث، منوها بأن وزارة العدل من منطلق حرصها واهتمامها بحقوق الإنسان وحفظ الكرامة البشرية تؤكد على الحق في معرفة المصير سواء للمفقودين أو أحياء يحتاجون للدعم.

وتطرق منسق عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إلى إمكانية مشاركة الصليب الأحمر في أعمال مجلة القانون الدولي الإنساني، وهي مجلة علمية محكمة تعنى بقضايا حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي ونشر الإحصائيات والدراسات المتعلقة بهذا الشأن، ومساهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بناء قدرات أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

من جهته، ثمن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جهود وزارة العدل ودعمها للجانب الحقوقي للنزلاء المفرج عنهم، وحرصها على الحق في معرفة المصير باعتباره حق إنساني تكفله القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

كما أكد على حرص الصليب الدولي الأحمر تقديم الدعم الكامل للكوادر القضائية والعدلية والذي تأثر مؤخراً بالظروف الصحية التي صاحبت انتشار جائحة كورونا.