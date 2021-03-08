عدل «الوفاق» تبحث أوجه التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، بديوان الوزارة في طرابلس، اليوم الاثنين، سوكي ناغرا ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ليبيا رئيسة قسم حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسيادة القانون، وخالد المجالي مسؤول تطوير مراكز الإصلاح بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ومدير إدارة العلاقات والتعاون المكلف بالوزارة.

وتناول اللقاء مناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان والدور الذي تلعبه الوزارة في هذا الخصوص، ولاسيما احترام حقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وشدّد الجانبان على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين وزارة العدل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما أشادت سوكي بالدور الذي تضطلع به وزارة العدل والتطويرات التي احدثتها وسبل استمرار تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الاصلاح والتأهيل التابعة لها بما يتفق والمعايير الدولية “معايير مانديلا”، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

هذا وتناول اللقاء أيضا، سُبل دعم استمرار وتسيير الزيارات للسجون التابعة للوزارة ومبدأ الشفافية التي انتهجته الوزارة بغيه تحسين وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل ومعالجة أوجه القصور التي قد تطرأ في هذه الملفات.