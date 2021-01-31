عدل «الوفاق» تدعو أهالي ضحايا مقابر ترهونة للتعرف على ذويهم

دعت وزارة العدل بحكومة الوفاق، أهالي ضحايا المقابر الجماعية بترهونة، لتقديم بيانات عن ذويهم للتعرف عليهم.

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، عن اللجنة المشرفة على المقابر الجماعية بمدينة ترهونة التابعة لوزارة العدل، دعوتها لذوي المفقودين الذين لم يتمكنوا من ملئ استمارات المعلومات الطبية والعلامات المميزة بالجسم والملابس والمتعلقات الخاصة بمفقوديهم خلال فترة العرض الأول للمتعلقات والعلامات المميزة، التوجه إلى مقر لجنة المقابر الجماعية بإدارة الطب الشرعي والتحاليل ابتداءً من اليوم الأحد، من الساعة الثانية ظهراً إلى الساعة السابعة مساءً، طيلة أيام الأسبوع.

ويأتي ذلك لتسهيل التعرف بالطرق الثانوية ومطابقة معلومات مفقوديهم بمعلومات الكشف على الجثث مرفقين بصورة شخصية أو أي أوراقٍ طبية أو صور أشعة للجسم والأسنان.