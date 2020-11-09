عدل «الوفاق» تستعرض التقرير الوطني الشامل لحقوق الإنسان

عُقِد اليوم الاثنين، اجتماع تقابلي عبر تقنية الفيديو الكونفرنس، بين وزارة العدل بحكومة الوفاق والبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف.

وحضر الاجتماع كل من وزير العدل محمد لملوم، ورئيس البعثة الدائمة، وعدد من مندوبي الوزارات والجهات المعنية باستعراض التقرير الوطني الثالث الذي تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان لاستعراضه أمام المجلس في دورته الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع تمهيدا واستعداد لجولة الاستعراض التي ستعقد يوم الأربعاء القادم.

ويعد هذا التقرير فرصة كبيرة للدول والحكومات الوطنية لاستعراض جهودها في سياق تعزيز واحترام حقوق الإنسان والخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ التوصيات التي قبلتها ليبيا خلال جولة الاستعراض الثانية عام 2015، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.