عدل «الوفاق» تستعرض تقريرها الوطني لحقوق الإنسان أمام مجلس جنيف

ترأس وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الأربعاء، الفريق الوطني المشارك في عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني التي قدمته ليبيا شهر فبراير الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، في دورته الحالية و التي تمت بتقنية الفيديو كونفرنس.

وشارك في الاستعراض رئيس البعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، وعدد من الخبراء الوطنيين من عدد من الوزارات، وأعضاء البعثة.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة العدل عن الوزير تأكيده، في كلمته على التزام حكومة الوفاق الوطني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

و أشار في كلمته إلى الجهود التي بذلتها الحكومة على صعيد احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودور الحكومة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وملاحقة المسؤولين عنها.

كما تناولت الكلمة الخطوات التي اتخذتها الحكومة لأجل تنفيذ التوصيات التي قبلتها ليبيا خلال جولة الاستعراض الثانية عام 2015.

وعقب كلمة الوزير قامت الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان بتقديم ملاحظاتها حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا حيث بلغ عدد الدول المتداخلة أكثر من 110 دولة، تكفل بعدها الفريق الوطني بتقديم الردود والإجابات عن هذه الملاحظات.

يُشار إلى أن عملية الاستعراض الدوري الشامل تعد أحد أهم الآليات الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراجعة سجل الدول في مجال حقوق الإنسان ومحفلا دوليا هاما تحرص الدول على المشاركة فيه وإظهار جهودها في هذا الإطار.