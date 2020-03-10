عدل «الوفاق» تستعرض سير عمل الهيئات القضائية بالمنطقة الجنوبية

استمع الوزير إلى ملاحظات المستشارين والتحديات والصعوبات. [وزارة العدل]

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، الثلاثاء بمكتبه في العاصمة طرابلس، المستشار القائم بأعمال مكتب النائب العام ووكيل إدارة التفتيش على الهيئات القضائية ورئيس إدارة التفتيش فرع سبها، ورئيس محكمة استئناف سبها، وعدد من مستشاريها.

وناقش الاجتماع سير عمل الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف سبها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستمع الوزير إلى ملاحظات المستشارين، والتحديات والصعوبات التي تواجه الهيئات القضائية والعدلية بالجنوب الليبي، وسُبل التعامل معها بما يضمن تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات والتعاون، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

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