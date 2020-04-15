عدل «الوفاق» تفتح تحقيق عاجل في واقعة هروب سجناء في صرمان

قالت وزارة العدل بحكومة الوفاق، إنه بتاريخ 13 أبريل وأثناء عمليات تحرير مدينة صرمان؛ حدث تمرد بمؤسسات الإصلاح والتأهيل صرمان أدى إلى هروب جماعي لجميع النزلاء والذين

يبلغ عددهم 384 نزيلا بمؤسسات صرمان وتسع نزيلات بمؤسسات النساء، والذين هم جميعا موقوفون احتياطيا أومحكومون بناء على إجراءات قانوني صحيحة.

وفي بيان لها، الأربعاء، نوهت الوزارة بأنها قد وجهت جهاز الشرطة القضائية للإسراع في فتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على خلفية هذه الأحداث وتحديد المسؤولين عنها لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

كما وجهت الوزارة إلى جميع النزلاء الفارين إلى ضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل (مؤسسة جود الدايم؛ مؤسسة مليتة) وحذرت المتقاعسين منهم أنهم سيعرضون أنفسهم للملاحقة القضائية.

كما أهابت وزارة العدل بالجهات الأمنية والضبطية باتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى ضبط هؤلاء النزلاء الفارين وإيداعهم بمؤسسات الإصلاح و التأهيل.

وفيما يشاع عن وجود محتجزين بشكل غير قانوني داخل بعض المقرات بمدينة صرمان، أكدت وزارة العدل أنه لا يوجد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية أي محتجز بطريقة غير قانونية، ودعت كل من تعرض للخطف أو الاحتجاز غير القانوني التقدم ببلاغ إلى الجهات القضائية والضبطية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

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