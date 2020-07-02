عدل «الوفاق» تُؤكد دعمها لفريق إنفاذ اتفاقية مكافحة الفساد

حضر وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، صباح الخميس بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، جانباً من اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعني بمتابعة مجريات إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ليبيا.

ويضم الفريق في عضويته كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط.

وأبدى الوزير استعداد الوزارة لدعم المهام الموكلة للفريق، وتذليل الصعوبات أمامهم، مؤكداً على ضرورة توحيد العمل الحكومي والعام لإزالة العراقيل التي تواجه في مكافحة الفساد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.



كما تطرق وزير العدل إلى بعض القضايا المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة لنزلاء السجون، مؤكداً على أهمية أن تعمل الجهات التشريعية على إقرار وتحديث القوانين التي تحارب الفساد، ومحذراً من عشوائية أداء مؤسسات المجتمع المدني في ملف مكافحة الفساد، داعياً إلى تكاثفهم وتنسيقهم مع الجهات العدلية والمؤسسات الرقابية للحد من تفشي الفساد في ليبيا.

هذا وقدم فريق الخبراء الحكومي شرحاً وافياً للتعريف بدورهم في مكافحة الفساد، والمهام المناط بهم أداؤها على المستوى المحلي والدولي.