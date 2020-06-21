عدل «الوفاق» تُطالب الاتحاد الأوروبي المساعدة بشأن مقابر ترهونة

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الأحد، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا فنشنزو تاليافيري، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون، ومستشار وزير العدل لحقوق الإنسان، ومستشار البعثة لشؤون التعاون والعلاقات.

ورحب الوزير في مستهل اللقاء برئيس البعثة، وأشاد بحجم التعاون المتزايد بين الوزارة والبعثة الأوربية و التي شملت أوجها عديدة منها: دعم قدرات المعهد العالي للقضاء وبرامج دعم ورفع القدرات لأعضاء وموظفي الهيئات القضائية والعدلية.

هذا وشدّد وزير العدل على الحاجة إلى الدعم الفني في هذه المرحلة ولاسيما تلك المتعلقة بموضوع المقابر الجماعية في مدينة ترهونة و التي تتطلب المساعدة في إجراء تحاليل الحمض النووي والتعرف على رفاة الضحايا.

من جانبه عبر رئيس البعثة عن ارتياحه لمستوى التعاون بين البعثة ووزارة العدل و على مستوى البرامج المنفذة وتلك التي طور التنفيذ، وأعرب عن أمله في تطوير التعاون في المرحلة المقبلة بعد انحسار جائحة كورونا وهدوء الأوضاع في العاصمة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

