عدل «الوفاق» تُقدم إحاطة عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا

قدم وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، إحاطة عبر تقنية الفيديو كونفرنس عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا أمام عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في ليبيا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن ، الوزير قدم مساء اليوم الأربعاء، إحاطة شاملة عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا والتحديات التي تواجه الحكومة الليبية في مساعيها لتعزيز الحقوق والحريات العامة.

كما استعرض الوزير الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا والمزمع مناقشته أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر نوفمبر القادم.

كما أشار وزير العدل إلى الجهود التي تبذلها الحكومة عموما ووزارة العدل خاصة لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتي شملت تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والجهود والمساعي الرامية إلى إنهاء حالات الاحتجاز التعسفي ومحاربة الإفلات من العقاب.

وشدّد الوزير على أهمية الدعم الدولي من الدول الصديقة والمنظمات الدولية لأجل الدفع بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في ملف حقوق الإنسان وخاصة الدعم الفني ورفع القدرات الوطنية في المؤسسات العامة ولاسيما الهيئات القضائية وسلطات إنفاذ القانون.

وفي ختام اللقاء، أجاب الوزير على عدد من التساؤلات التي طرحها المشاركون.