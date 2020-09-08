عدل «الوفاق» تُناقش سُبل التعاون مع فريق العدالة الجنائية بالاتحاد الأوروبي

عُقِد أمس الاثنين، اجتماع عبر تقنية الفيديو “كونفرس” بين وزارة العدل بحكومة الوفاق، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا “اليوبام”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي استكمالا لبرنامج التعاون القائم بين وزارة العدل والبعثة الأوروبية.

ويهدف الاجتماع لاستكمال برنامج الدعم الفني الخاص بإدارة المحاماة العامة، وآليات تنفيذها من طرف بعثة “اليوبام” بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومنهم مشروع شارب الأوروبي والمنظمة القانونية الدولية “ILF”.

وحضر هذا الاجتماع عضو المجلس الأعلى للقضاء عن إدارة المحاماة العامة ومندوب عن إدارة المحاماة العامة ورئيس قسم التعاون بالوزارة والمنسق الوطني ببعثة الاتحاد الاوروبي.