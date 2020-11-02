عدل «الوفاق» تُناقش مع السفارة الهولندية رفع قدرات الهيئات القضائية

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الاثنين، بمكتبه بديوان الوزارة في طرابلس، سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، والسكرتير الثاني بالسفارة الهولندية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء تناول مناقشة برامج التعاون الثنائي في مجال تطوير العدالة ورفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية والموظفين.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها البلاد في ظل تفعيل مسارات برلين المتعلقة بالحوار السياسي والأمني والاقتصادي.

ونوّه الوزير إلى أن وزارة العدل معنية أساسا بالمسار القانوني والحقوقي والذي تترأسه المملكة الهولندية وسويسرا، مشدّداً على ضرورة أن يشمل العدالة الانتقالية باعتبارها توفر الآليات الكفيلة بمعالجة المظالم والانتهاكات التي شهدتها ليبيا على مدى عقود مضت بما يضمن ملاحقة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومحاربة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالات الإخفاء القسري.

وأشار إلى أن الوزارة تُعوّل على جهود المملكة الهولندية لإنجاح هذا المسار.

من جهته أكّد السفير على أهمية الدفع بالمسار القانوني ضمن عملية برلين، وأن تكون أولويات هذا المسار معبرة عن ما يشغل الليبين جميعا، وأن تكون حقوق الإنسان حاضرة في جميع المسارات السياسية و الأمنية الموازية.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير والسفير على ارتياحهما لمستوى التعاون القائم و حرصهما على تطويره والدفع به قدما.