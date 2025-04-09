عدوى نادرة تقتل العشرات في أستراليا

تسببت عدوى نادرة في استراليا بوفاة عشرات الأشخاص في “ولاية كوينزلاند” منذ بداية العام.

وأعلنت إدارة الصحة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، “أن 26 شخصا في الولاية لقوا حتفهم بسبب مرض “المليودوسيس” المعدي النادر منذ بداية عام 2025″.

وقالت قناة ABC التلفزيونية، نقلا عن بيان صادر عن الإدارة، “أن مريضا في مستشفى بمدينة تاونسفيل أصبح الشخص السادس والعشرين الذي يموت بسبب داء المليودوسيس في ولاية كوينزلاند منذ بداية العام الجاري”.

وأشارت إدارة الصحة في ولاية كوينزلاند، “إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل 10 حالات وفاة بعد هطول أمطار غزيرة والفيضانات الناجمة عنها في المناطق الشمالية من أستراليا”.

من جهته، قال روبرت نورتون، عالم الأحياء الدقيقة والطبيب السابق بمستشفى مدينة تاونسفيل، لوكالة “نوفوستي”، “من المتوقع ارتفاع حالات الإصابة بمرض “المليودوسيس” وسط هطول أمطار قياسية في المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

ونقلت قناة ABC عن نورتون قوله:”مع تزايد هطول الأمطار ستبقى التربة رطبة، وستتحتفظ التربة بالمياه لفترة طويلة، أنا متأكد من أن حالات الإصابة بالمرض ستستمر بالارتفاع مع صعود الكائنات الدقيقة إلى سطح التربة”.

وداء “المليودوسيس” هو مرض معد تسببه بكتيريا Burkholderia pseudomallei، وينتشر بشكل أساسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وخاصة في جنوب شرق آسيا وشمال أستراليا، يمكن أن تنتقل العدوى من خلال التربة أو المياه الملوثة، وكذلك من خلال الجروح الموجودة على الجلد.

ووفق مواقع طبية، “يزداد خطر الإصابة بالعدوى أثناء الأعاصير المدارية والأمطار الغزيرة، وفي عام 2024 سجلت ولاية كوينزلاند الأسترالية 69 حالة إصابة بالمرض، بما في ذلك 7 وفيات، ولا يوجد أي لقاح لهذا المرض حاليا”.