عديم الفائدة .. ترامب يهاجم «البابا وعمدة شيكاغو»

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جدل سياسي وإعلامي بعد تعليقاته الحادة على اللقاء الذي جمع عمدة شيكاغو براندون جونسون بالبابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، حيث انتقد الطرفين في تدوينة نشرها عبر منصة “تروث سوشيال” مساء السبت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشوره إن “يجب أن يشرح أحدهم للبابا أن عمدة شيكاغو عديم الفائدة، وأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا”، في إشارة مباشرة إلى اللقاء الذي جمع المسؤول الأمريكي بالبابا خلال زيارة رسمية إلى روما.

وجاءت تصريحات ترامب مترافقة مع نشره لقطة شاشة من صور اللقاء بين عمدة شيكاغو والبابا، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا لفظيًا جديدًا في خطابه السياسي تجاه خصومه الداخليين وبعض المواقف الدولية.

وكان عمدة شيكاغو براندون جونسون، وهو ديمقراطي تقدمي يقود ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، قد التقى البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان ضمن زيارة رسمية ضمت وفدًا يضم نحو 50 مسؤولًا محليًا، ما أثار اهتمامًا إعلاميًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وخلال اللقاء، وصف جونسون البابا بأنه “حليف عالمي قوي” في قضايا العدالة الاجتماعية والهجرة والتعويضات، مؤكدًا أن القيم المشتركة بينهما يمكن أن تسهم في دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، أعرب جونسون عن فخره واعتزازه باللقاء، قائلًا: “بصفتي عمدة شيكاغو، نشعر بسعادة كبيرة بوجود شخصية من مدينتنا في موقع ديني عالمي بهذا الحجم”.

كما نشر عمدة شيكاغو صورًا من اللقاء عبر منصة “إكس”، مؤكدًا أن الاجتماع مع البابا كان تجربة ملهمة، واصفًا إياه بأنه “شرف كبير” وأن المشاركة في صلاة متعددة الأديان داخل الفاتيكان كانت من أكثر اللحظات تواضعًا في حياته.

ويُعد جونسون من أبرز المنتقدين لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سبق أن أشاد بمواقف البابا ليو الرابع عشر المعارضة للحرب على إيران، إضافة إلى انتقادات البابا لسياسات الهجرة التي تبنتها إدارة ترامب.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبابا ليو الرابع عشر، خاصة بعد انتقادات الأخير للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما دفع ترامب إلى مهاجمته سابقًا واصفًا إياه بأنه “ضعيف في قضايا الجريمة والسياسة الخارجية”، داعيًا إياه إلى التركيز على دوره الديني بدل التدخل في الشؤون السياسية.

It was an honor to share time with a magnificent human, His Holiness Pope Leo XIV, yesterday. pic.twitter.com/ylalqZUeSb — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) May 29, 2026

Joining our Chicago faith community and His Holiness, Pope Leo XIV, for a multi-faith prayer at the Vatican, yesterday, was one of the most awe-inspiring and humbling experiences of my life.



P.C. Simone Risoluti/Vatican Media — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) May 29, 2026