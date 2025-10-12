عراف إسرائيلي يحذر ترامب من زيارة مصر: قد يلقى مصير «السادات»!

وجه الساحر والوسيط الروحاني الإسرائيلي البريطاني أوري غيلير تحذيراً إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، داعياً إياه إلى إلغاء زيارته المقررة إلى شرم الشيخ في مصر، خوفاً من محاولة اغتيال محتملة.

وقال غيلير، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس”: “استمع إليّ أيها الرئيس دونالد ترامب، لا تذهب إلى شرم الشيخ. لدي شعور قوي بوجود خطر محدق بك هناك. أتلقى إشارات مقلقة جداً”، مضيفاً أن “الإرهابيين الإسلاميين يعتبرونك الجائزة الكبرى، وتذكّر أن الرئيس المصري أنور السادات قُتل على يد أحد أفراد حراسته”.

ودعا غيلير ترامب إلى “مضاعفة الإجراءات الأمنية واختيار حراسه بعناية”، مشدداً على ضرورة أن يكون محاطاً بالحماية الكاملة خلال تحركاته.

ويأتي هذا التحذير قبيل القمة الدولية المقررة في شرم الشيخ يوم الاثنين، التي سيترأسها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة أكثر من عشرين دولة، لبحث سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود السلام في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يتوجه ترامب أيضاً إلى إسرائيل لإلقاء خطاب في الكنيست، ضمن جولة دبلوماسية تهدف إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطته لإنهاء النزاع المسلح في غزة وتبادل الأسرى بين “حماس” وإسرائيل.

يشار إلى أن أوري غيلير، البالغ من العمر 78 عاماً، اشتهر منذ سبعينيات القرن الماضي بادعائه امتلاك قدرات خارقة للطبيعة، إلا أن توقعاته السابقة كانت محل جدل وتشكيك واسع.

