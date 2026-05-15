عراقجي يهاجم الإمارات: إيران خرجت منتصرة وأصبحت قوة إقليمية فاعلة

هاجم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، دولة الإمارات مجددًا، مؤكدًا أن إيران خرجت منتصرة من الحرب الأخيرة، وأنه يجب التعامل معها باعتبارها قوة إقليمية جديدة وفاعلة في المنطقة.

وقال عراقجي إن معظم اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش اجتماع مجموعة بريكس ركزت على التطورات الإقليمية وتداعيات ما وصفه بـ”العدوان غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول أبدى اهتمامًا بكيفية صمود إيران خلال الحرب وانعكاسات المرحلة التالية.

وأضاف أن جميع الدول المشاركة، بحسب تعبيره، باتت تنظر إلى إيران بوصفها الطرف المنتصر في الحرب، معتبرًا أن طهران نجحت في إفشال أهداف خصومها وفرض إرادتها، الأمر الذي عزز مكانتها الإقليمية والدولية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن هذه التطورات تمثل نقطة تحول في مسار المنطقة، داعيًا إلى إعادة النظر في التوازنات الإقليمية الجديدة وتعزيز موقع إيران باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في المشهدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق تصريحاته، اتهم عباس عراقجي دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب، مشيرًا إلى أن أبوظبي لعبت دورًا، بحسب قوله، في تسهيل عمليات عسكرية عبر استخدام قواعد أمريكية ومجالها الجوي، وهو ما اعتبره دعمًا مباشرًا للعمليات ضد إيران.

وأضاف أن بلاده استهدفت فقط مواقع أمريكية داخل الأراضي الإماراتية، على حد تعبيره، موضحًا أنه تجنب الحديث عن هذه التفاصيل سابقًا “للحفاظ على وحدة مجموعة بريكس”، إلا أن إثارة الملف من الجانب الإماراتي دفعته إلى الرد.

كما دعا عراقجي الإمارات إلى إعادة النظر في خياراتها الأمنية، محذرًا من الاعتماد على القوى الخارجية، ومؤكدًا أن أمن المنطقة يجب أن يستند إلى التعاون بين دولها باعتبارها دولًا متجاورة تربطها مصالح مشتركة.

واختتم وزير الخارجية الإيراني تصريحاته بالتأكيد على أن إيران والإمارات ستبقيان جارتين، داعيًا إلى تبني مقاربة قائمة على التعاون الإقليمي بدلًا من التصعيد أو الاستعانة بالقوى الخارجية، وفق تعبيره.