عراقجي: اغتيال علماء إيران فشل إسرائيلي.. ساعر يردّ: حافظ على هدوئك!

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن العلماء الإيرانيين الذين اغتالتهم إسرائيل قد دربوا أكثر من 100 تلميذ كفء لكل منهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأجيال الجديدة من العلماء سيظهرون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما هم قادرون عليه.

وكتب عراقجي على منصة “اكس” أن نتنياهو تعهد بالنصر في غزة منذ عامين، لكن النتيجة كانت “مستنقعًا عسكريًا” ومذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى انضمام 200,000 مجنّد جديد إلى صفوف “حماس”.

وأضاف أن غطرسة نتنياهو لا تتوقف عند هذا الحد، وأنه بعد فشله في تحقيق أهدافه العسكرية ضد إيران واضطراره للفرار بعد تدمير مواقع إسرائيلية حساسة، بدأ يُملي على الولايات المتحدة ما يجب قوله أو فعله في محادثاتها مع طهران.

واختتم بتساؤل ساخر حول ما إذا كان نتنياهو يتعاطى شيئًا غير واضح أو ما إذا كان الموساد يمارس ضغوطًا على البيت الأبيض.

تبادل ناري بين ساعر وعراقجي وسط تصعيد غير مسبوق بين إسرائيل وإيران

رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على هجوم حاد شنه نظيره الإيراني، عباس عراقجي، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خضم توتر متصاعد على خلفية المحادثات النووية الإيرانية والتصعيد العسكري الأخير.

وكان عراقجي قد انتقد بشدة تصريحات نتنياهو بشأن شروط إسرائيل لدعم أي اتفاق نووي محتمل بين طهران وواشنطن، قائلاً في تغريدة عبر منصة “إكس”: “بصرف النظر عن المهزلة التي تقول إن إيران ستقبل أي شيء يقوله مجرم حرب مطلوب، فإن السؤال الحتمي هو: ما هو المخدر الذي يدخنه نتنياهو تحديداً؟ وإذا لم يكن هناك شيء، فما الذي يملكه الموساد تحديداً في البيت الأبيض؟”.

ورد ساعر بإعادة نشر التغريدة مع تعليق ساخر قال فيه: “أحاول أن أتذكر متى قرأت آخر مرة شيئاً متعرقاً ومتوتراً كهذا. حاول أن تبقى هادئاً أيها الوزير”.