عراقجي: الخيار العسكري ليس الحل للملف «النووي الإيراني»

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، التأكيد على أن الخيار العسكري ليس حلاً للقضية النووية الإيرانية، مشيراً إلى أن مهاجمة المنشآت النووية أو تفعيل آلية “سناب باك” لن يحل أي من المشاكل المطروحة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني نقلتها وكالة إرنا، أوضح عراقجي أن المنشآت النووية التي تعرضت للهجوم أعيد بناؤها، وتم استبدال المعدات المتضررة، فيما بقيت العلوم والتكنولوجيا المحلية الإيرانية قائمة ولم تتضرر. وأضاف: “ولهذا السبب، حتى بعد الحرب، شهدنا نفس الدول تطالب مرة أخرى بالعودة إلى طاولة المفاوضات”.

وبشأن آلية “سناب باك”، أشار إلى أن هناك طبيعة سياسية للقرارات في مجلس الأمن، حيث لا تستند إلى الحقوق والعدالة بل إلى دوافع سياسية، مؤكداً أن احتمال تفعيل الآلية موجود ولكنه “لن يحل أي مشاكل”. كما شدد على أن المفاوضات مع “الترويكا” الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) مستمرة في سياق منفصل عن المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران وروسيا والصين ترى أن للدول الأوروبية “لا حق بتفعيل آلية الزناد”.

وأوضح عراقجي أن الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد آلية عمل جديدة، تقضي بعدم السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية إلا بتصريح من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ولن يشمل المنشآت التي تعرضت للعدوان.

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، الثلاثاء الماضي، أن إيران والوكالة اتفقتا على شروط استئناف عمليات التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية، ما يمهد لاستمرار المراقبة الدولية ضمن إطار جديد يحفظ السيادة الإيرانية.