عراقجي: طهران مستعدة للحرب.. بالصورة.. خامنئي مخاطباً ترامب: ستسقط مثل فرعون

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن احتجاجات التجار التي انطلقت في 28 ديسمبر كانت “هادئة ومشروعة”، لكنها تحولت لاحقًا إلى أعمال عنف، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تعاملت مع الاحتجاجات “بهدوء” وفق توجيهات الحكومة، التي باشرت فورًا محادثات مع المعنيين واستطلعت مطالب المحتجين.

وأوضح عراقجي أن لدى الحكومة أدلة على أن إطلاق النار الذي تسبب في سقوط معظم الضحايا استهدف قوات الأمن والمتظاهرين من الخلف، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية لم تكن مصدر إطلاق النار، وأن “الإرهابيين” كانوا وراء الهجمات على المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن الوضع في البلاد تحت السيطرة الكاملة، رغم تصاعد العنف خلال مطلع الأسبوع، مؤكدًا أن خدمة الإنترنت ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية.

وتطرق عراقجي إلى التدخل الأمريكي، متهمًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة التأثير على الشؤون الداخلية لإيران، وقال إن تصريحات ترامب حول الاحتجاجات ساهمت في تصعيد العنف، في حين أكد استعداد طهران للحرب والحوار على حد سواء.

وكانت كشفت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن اعتقال عميلين لجهاز الموساد الإسرائيلي في محافظة خراسان شمال شرقي إيران، متهمين بالضلوع في تنظيم الاضطرابات وأعمال الشغب التي تشهدها البلاد.

وقالت وكالة تسنيم نقلاً عن مصدر باستخبارات الحرس الثوري الإيراني، إن العملاء المعتقلين لعبوا دورًا رئيسيًا في تنظيم أعمال العنف، وضُبط بحوزتهم أدوات اتصال، أجهزة تجسس، أسلحة نارية وذخائر.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت التفاوض مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، مع الاستعداد لعقد اجتماع محتمل، لكنه لم يستبعد التحرك قبل ذلك.

وفي سياق متصل، رد المرشد الإيراني علي خامنئي على تهديدات ترامب، قائلًا عبر حسابه في منصة إكس إن الأخير “سيسقط كما سقط فرعون”، مرفقًا التغريدة برسم لتابوت فرعوني محطم يتضمن رسمًا لترامب، مع التأكيد على أن المتكبرين عادة ما يسقطون في أوج سطوتهم.

وكانت وسائل الإعلام الأميركية، بما فيها صحيفة وول ستريت جورنال، نقلت عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتلقى يوم الثلاثاء إفادة من كبار مسؤولي إدارته حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الاحتجاجات في إيران، والتي قد تشمل توجيه ضربات عسكرية، استخدام أسلحة إلكترونية متطورة ضد مواقع عسكرية ومدنية، فرض عقوبات إضافية، وتعزيز المصادر المناهضة للحكومة الإيرانية عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرات أمريكية شوهدت تحلق بالقرب من المجال الجوي الإيراني، ما يزيد من المخاوف بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لطهران في حال استمرار التصعيد.

لمشاهدة التغريدة من هنا.