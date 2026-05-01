عراقجي: كلفة «مقامرة نتنياهو» على واشنطن تتجاوز 100 مليار دولار

جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجومه على ما وصفه برواية البنتاغون بشأن تكاليف الحرب، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ“مقامرة نتنياهو” كلف الولايات المتحدة نحو 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة لا تعكس، بحسب تعبيره، الحجم الحقيقي للنفقات.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة إكس إن وزارة الحرب الأمريكية لا تقدم صورة دقيقة للتكاليف المرتبطة بالحرب، معتبرًا أن الرقم الفعلي يتجاوز ما أعلنته واشنطن بأربعة أضعاف، وأن الأعباء غير المباشرة على دافعي الضرائب الأمريكيين أكبر بكثير، حيث تصل الفاتورة الشهرية المقدرة لكل أسرة إلى نحو 500 دولار وتشهد ارتفاعًا مستمرًا.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن شعار “إسرائيل أولًا” يعني، على حد قوله، “أمريكا أخيرًا”، في إشارة إلى ما يعتبره انعكاسات الدعم الأمريكي لإسرائيل على الاقتصاد الداخلي للولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أن الولايات المتحدة غير قادرة على فرض حصار بحري فعال على إيران، مشددًا على أن محاولات واشنطن في هذا الاتجاه لم تحقق أهدافها.

وأوضح رضائي أن ما يُوصف بالحصار البحري يمثل امتدادًا لمواجهة عسكرية واقتصادية أوسع، مؤكدًا أن صادرات النفط الإيرانية مستمرة وأن طهران تمكنت من تجاوز محاولات الضغط الاقتصادي عبر تنويع مسارات التصدير والاستيراد.

وفي ملف داخلي، نفى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي ما تم تداوله بشأن صحة المرشد الأعلى علي خامنئي، مؤكدًا أنه يتمتع بالصحة والحيوية ويدير شؤون البلاد بشكل طبيعي.

وقال رضائي إن الشائعات حول وضع المرشد تهدف إلى إثارة البلبلة ودفع أطراف داخل القيادة إلى ردود فعل، معتبرًا أن بعض هذه التحركات قد تخدم أهدافًا استخباراتية.

في السياق، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن تكلفة الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار.

وبحسب تقرير بثته قناة “سي بي إس” الأمريكية، نقلًا عن مسؤول مطّلع، فإن تكلفة العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران قاربت ضعف الرقم الذي تم الإعلان عنه للرأي العام.

وأوضح المصدر أن مسؤولي البنتاغون ذكروا خلال إفاداتهم أمام الكونغرس هذا الأسبوع أن تكلفة العملية تبلغ نحو 25 مليار دولار، إلا أن هذا الرقم لا يعكس الكلفة الحقيقية للعمليات.

وأضاف أن التقديرات الرسمية لا تشمل الخسائر في المعدات العسكرية التي تضررت أو فُقدت خلال العمليات، مشيرًا إلى أن الكلفة الفعلية تقارب 50 مليار دولار.

وكانت تقارير إعلامية غربية قد تحدثت خلال الأسابيع الأخيرة عن غياب ظهور علني للمرشد الأعلى منذ 9 مارس، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي، قبل أن تؤكد طهران مرارًا أنه يواصل ممارسة مهامه بصورة طبيعية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتداخل ملفات إقليمية تشمل الحرب في غزة والتوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية والخلافات حول البرنامج النووي الإيراني، في وقت تتكثف فيه المواجهة السياسية والإعلامية بين الأطراف الثلاثة.