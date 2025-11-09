عراقجي: لا يوجد أيّ إمكانية حالية لاستئناف المفاوضات مع أمريكا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، عدم وجود أي إمكانية حالية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح عراقجي على هامش اجتماع الحكومة حول إمكانية التفاوض مع واشنطن، أن المفاوضات ستكون ممكنة فقط عندما يكون الأمريكيون مستعدين لإجراء مفاوضات متكافئة للطرفين، وفق وكالة “تسنيم” الإيرانية.

في السياق، أكد رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي الأحد، أن جميع البنى التحتية الصاروخية تحت الأرض وتحت الجبال آمنة ولا تعاني من أي مشاكل تذكر، مشيراً إلى أن الترتيبات العملية لحماية المدن الصاروخية ومراكز تخزين الذخائر صُممت على مدى 20 عاماً لتكون مقاومة للهجمات المحتملة.

وأوضح جلالي، نقلاً عن وكالة “مهر” للأنباء، أن البنية التحتية بقيت سليمة خلال حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، مع وقوع أضرار طفيفة قابلة للإصلاح فقط في بعض الأجزاء المدخلة أو المخرجة، مؤكداً أن المراكز النووية الحساسة صُممت في مناطق آمنة لتجنب أي تهديد محتمل.

وأشار العميد الإيراني إلى أنه تم تصميم شبكة محطات الوقود بشكل يجنب حدوث اضطراب شامل في حالة الهجوم، مؤكداً أن جميع التقنيات المتقدمة للعدو من تجسس وتتبع وتحليل بيانات وأقمار صناعية وطائرات مسيرة تكون متاحة للخصم، ما يستدعي تعزيز الحماية والهندسة الدفاعية.