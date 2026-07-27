عراقجي: ما أقدم عليه «زيلينسكي» لن يمر دون رد

اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالوقوف وراء هجوم استهدف سفينة تجارية إيرانية في بحر قزوين، مؤكدًا أن ما وصفه بـ”العدوان” لن يمر دون رد.

وقال عراقجي في منشور عبر منصة “إكس” إن زيلينسكي شن هجومًا على سفينة تجارية إيرانية أسفر عن مقتل أحد البحارة، معتبرًا أن العملية تمثل “انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة” وجرى تنفيذها، بحسب قوله، بتحريض من إسرائيل بهدف جر أوروبا إلى الحرب.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه بحث الحادث خلال اتصالات هاتفية مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كالاس، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مؤكدًا أن طهران ترى أن ما قام به الرئيس الأوكراني “لن يمر دون رد”.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهجوم الأوكراني على السفينة الإيرانية في بحر قزوين يمثل “مغامرة خطيرة”، مشددًا على أن بلاده ستتابع تداعيات الحادث وستطالب بمحاسبة الأطراف التي قال إنها تدعم أوكرانيا.

ووصف بقائي خلال مؤتمر صحفي ما اعتبره “سلوك القيادة الأوكرانية” بأنه تصرف غير مسؤول، محذرًا من أن تداعيات هذا التحرك ستكون “وخيمة” على كييف، بحسب تعبيره.

واتهم المتحدث الإيراني الحكومة الأوكرانية بتحويل البلاد إلى أداة في صراع جيوسياسي بين القوى الكبرى، مؤكدًا أن طهران أعلنت منذ بداية الأزمة الأوكرانية عدم رغبتها في الانخراط في هذا النزاع.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق إدانتها للهجوم الذي استهدف السفينة التجارية الإيرانية في بحر قزوين، وقالت إنه أدى إلى مقتل بحار وإصابة آخر، معتبرة أن الحادث يمثل عملًا عدائيًا وتصعيدًا خطيرًا.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الهجوم يشكل، بحسب موقفها، انتهاكًا للمادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، متهمة أوكرانيا بالسعي إلى زيادة التوترات المرتبطة بالحرب.

وأكدت الوزارة أن إيران “لم تتدخل مطلقًا” في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، داعية مجلس الأمن الدولي والدول الأوروبية وأعضاء الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف تجاه ما وصفته بمحاولة إشعال الحرب ونشر الفوضى.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعلن السبت أن القوات الأوكرانية استهدفت سفنًا في بحر قزوين قال إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، مشيرًا إلى استهداف سفينة حربية أيضًا.