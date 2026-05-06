عراقجي من بكين: لن نقبل تسوية لا تضمن حقوق طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق غير عادل أو غير شامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا على أن طهران ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة خلال أي مفاوضات مستقبلية.

وجاءت تصريحات عراقجي خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في العاصمة بكين، في زيارة رسمية تأتي قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين.

ووصف وزير الخارجية الإيراني الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بأنها عدوان سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي، معتبرًا أنها حرب غير شرعية، في حين أكد أن بلاده ستبذل أقصى جهودها لضمان حماية مصالحها في أي مسار تفاوضي.

وأعرب عراقجي عن تقدير بلاده لموقف الصين، مشيرًا إلى أن بكين تُعد صديقًا حميمًا لإيران، وأن التعاون بين البلدين سيتعزز في ظل الظروف الراهنة، خاصة مع إدانة الصين للولايات المتحدة وإسرائيل وفق تعبيره.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على أن وقف إطلاق النار بشكل كامل يعد أمرًا لا غنى عنه، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.

وأشار وانغ إلى أن الأوضاع الإقليمية تمر بمنعطف حاسم، معتبرًا أن الحوار المباشر بين الأطراف المعنية يمثل ضرورة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة.

وكان وصل وزير الخارجية الإيراني إلى بكين في زيارة تستغرق يومًا واحدًا، وذلك قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة إلى الصين لعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ينتقد سياسة الضغط الأقصى الأمريكية

انتقد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السياسة الأمريكية تجاه بلاده، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتبنى ما وصفه بسياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وفي الوقت نفسه تدفع نحو الدخول في مفاوضات سياسية.

وأوضح بزشكيان أن واشنطن تمارس ضغوطاً اقتصادية وسياسية وعسكرية متزامنة، ثم تتوقع من طهران الجلوس إلى طاولة التفاوض وقبول شروط أحادية، معتبراً أن هذه المعادلة غير قابلة للتحقق في ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن إيران تعرضت، وفق تعبيره، لعمليات عسكرية خلال فترات التفاوض السابقة، مضيفاً أن استمرار ما وصفه بالتهديدات والهجمات خلال الحوار يعقد أي مسار دبلوماسي ويضعف فرص التوصل إلى اتفاق.

وأكد رئيس الحكومة العراقية المكلّف علي فالح الزيدي، الثلاثاء، أن العراق يمتلك القدرة على احتواء الأزمات الإقليمية والاضطلاع بدور وساطة بين إيران والولايات المتحدة، بهدف المساهمة في حل النزاعات القائمة عبر المسار الدبلوماسي.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الزيدي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث شدد على موقف العراق الداعم للحوار كخيار أساسي لمعالجة الخلافات واحتواء التوترات في المنطقة.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة العراقية أن رئيس الحكومة المكلّف أكد خلال الاتصال أهمية تعزيز المسار الدبلوماسي وتوسيع قنوات التواصل بين الأطراف، إلى جانب استعداد بغداد للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا علاقات التعاون الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، مع الاتفاق على تبادل الزيارات خلال المرحلة المقبلة.

رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد الاستعداد للرد بقوة على أي هجوم إيراني

أكد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير أن إسرائيل في حالة جاهزية كاملة للرد بقوة في حال تعرضها لأي هجوم إيراني، مشددًا على أن الجيش يراقب التطورات في المنطقة عن كثب، خصوصًا في الخليج.

وجاءت تصريحات زامير خلال مراسم تسلم القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي مهامه قرب تل أبيب، حيث أوضح أن الجيش الإسرائيلي يبقى في حالة تأهب قصوى على مختلف الجبهات، مع متابعة دقيقة للتصعيد الإقليمي.

وأضاف أن إسرائيل مستعدة للرد بشكل حاسم على أي تهديد يمس أمنها، في ظل ما وصفه بتطورات متسارعة تشهدها المنطقة.

وفي السياق ذاته، أكد القائد الجديد لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال عومر تيشلر أن سلاح الجو مستعد لتنفيذ عمليات واسعة النطاق إذا تطلب الأمر، بما في ذلك التحرك باتجاه الشرق، في إشارة إلى إيران.

وأشار تيشلر إلى أن القوات الجوية ستواصل العمل “بصرامة ومسؤولية” ضد أي تهديدات محتملة، مع استمرار مراقبة التطورات الميدانية في إيران والمنطقة.

وكانت وافقت الحكومة الإسرائيلية، على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 19 مايو، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفي ضوء التطورات الأمنية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، نقل الموقع عن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير قوله إن القوات الإسرائيلية منتشرة في جميع القطاعات وتعمل في حالة جاهزية كاملة، مع الاستعداد للتعامل الفوري مع أي سيناريو، قريبًا كان أم بعيدًا.

وأضاف زامير أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، مع متابعة دقيقة للتطورات في منطقة الخليج العربي، والاستعداد للرد على أي تهديد قد يمس أمن إسرائيل.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن هناك تنسيقًا متواصلًا بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة احتمال تجدد المواجهة العسكرية مع إيران، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي.