عراقجي: من حقّنا «تخصيب اليورانيوم» لأغراض سلمية

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن إيران قد تنضم مستقبلاً إلى اتفاقيات “أبراهام”، معتبراً أن هذه الخطوة ستكون كبيرة للبلاد وستجلب فوائد اقتصادية كبيرة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “أؤكد منذ زمن طويل أنني على استعداد للمراهنة على أن إيران ستصبح طرفًا في اتفاقيات أبراهام في وقت ما”، مضيفًا: “أعتقد أنهم سيكونون منفتحين على ذلك، وستكون خطوة كبيرة لهم اقتصاديًا”.

في السياق، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن إيران لم تكن قط راغبة بامتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن طهران تمتلك الحق القانوني في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.

وأوضح عراقجي في مقابلة تلفزيونية من نيويورك أن بلاده جاءت باقتراحات عادلة ومتوازنة وبنّاءة لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة الاتفاق النووي، مؤكداً أن هذه المقترحات رُفضت من قبل الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، مما أدى إلى إعادة فرض العقوبات وازدياد تعقيد المشاكل.

وأضاف: “كنا دائماً مستعدين للحوار والحل الدبلوماسي”.

وكشف عراقجي أن إيران تبادلت رسائل مع الأمريكيين بشكل مباشر وعبر وسطاء، مضيفاً: “نحن مرتاحون لأننا قمنا بكل ما يلزم، وقد تأكد مرة أخرى ما قاله المرشد الإيراني بأن التفاوض مع أمريكا طريق مسدود”.

ويأتي هذا في وقت قامت فيه الترويكا الأوروبية بتفعيل ما يُعرف بآلية “الاسترجاع السريع” أو “آلية الزناد” المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، متهمة إيران بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، ونتيجة لذلك، أعادت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض العقوبات على إيران.

الولايات المتحدة ترحل نحو 100 إيراني بعد رفض طلبات لجوئهم

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت بترحيل نحو 100 إيراني من الولايات المتحدة إلى إيران على متن طائرة مستأجرة، أقلعت مساء الاثنين من ولاية لويزيانا، ومن المقرر وصولها إلى إيران عبر قطر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المصادر، بما في ذلك مسؤولون إيرانيون شاركوا في المفاوضات ومسؤول أمريكي مطلع، أن المرحلين هم مهاجرون رفضت السلطات الأمريكية منحهم حق اللجوء، مشيرة إلى أن طهران قدمت تطمينات للعائدين.

ويأتي هذا في ظل توترات دبلوماسية مستمرة حول الملف النووي الإيراني، حيث كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن اتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات، لكن الولايات المتحدة رفضته، مؤكداً على ضرورة تعزيز الوحدة الداخلية لإيجاد حلول للمشكلات الوطنية.

مقتل 16 طيارًا إسرائيليًا في هجمات صاروخية إيرانية خلال يونيو 2025

أفاد الجنرال يحيى صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، بأن ما لا يقل عن 16 طيارًا إسرائيليًا قتلوا خلال هجمات صاروخية شنتها إيران في يونيو الماضي على مركز تدريب الطيارين في إسرائيل.

وأوضح صفوي، وفقًا لوكالة “مهر” الإيرانية، أن الهجمات استهدفت منشآت عسكرية وقواعد تدريب الطيارين، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع نشر تفاصيل الإصابات والأضرار التي وقعت خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.