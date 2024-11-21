«عراقجي» يجري اتصالات مع وزراء خارجية سبع دول

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأفادت الوكالة، بأن “عراقجي”، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزراء خارجية البرازيل، جنوب أفريقيا، بنغلاديش، الجزائر، بوركينا فاسو، باكستان وفرنسا”.

وأشار عراقجي “إلى “الدور المهم الذي يضطلع به مجلس المحافظين في الحفاظ على مصداقية الوكالة وضمان مكانتها المهنية وأدائها المستقل”.

وشدد “على أهمية الاجتماع الحالي للمجلس في هذا الإطار، موضحًا “التوجه البنّاء، الذي تتبناه إيران في تعاملها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ووصف عراقجي، “التحركات، التي تقوم بها بعض الدول الغربية الأعضاء في الوكالة لتمرير قرار ضد إيران بأنها “خطوة غير مبررة، قد تُعطل مهام الوكالة الفنية والمهنية”، منتقدًا بشدة المواقف “غير البناءة وغير المبررة، التي تبنتها الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني”.

وأشار وزير الخارجية الإيراني “إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، في الآونة الأخيرة”، معتبراً أن “التحركات الخاطئة لهذه الدول الأوروبية الثلاث لإصدار قرار ضد إيران لن تؤدي إلا إلى إضعاف وتعطيل العمليات التفاعلية بين الوكالة وإيران”.

ودعا عراقجي، “الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى معارضة تحركات الدول الأوروبية الثلاث ومنع تحويل مجلس المحافظين إلى “منصة لتحقيق الأهداف