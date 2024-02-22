عرض ثلاثة مشاريع خلال اجتماع اتحاد جامعات المتوسط في جامعة طرابلس

نظمت جامعة طرابلس اليوم، اجتماعاً لاتحاد جامعات المتوسط (UNIMED ) برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة الجامعات الليبية الأعضاء في الاتحاد.

و ذكرت الجامعة على صفحتها في موقع فيسبوك، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعات الليبية والمؤسسات الأكاديمية الأخرى في منطقة المتوسط .

وعرضت خلال الاجتماع ثلاثة مشاريع رئيسية تحت إشراف اتحاد جامعات المتوسط ، ومشاركة عدد كبير من الجامعات الليبية ، بينما خصصت جلسة كاملة لمناقشة آفاق التعاون المستقبلي وتطوير برامج التعاون وفقًا لتوجهات الجامعات الليبية .

حضر الاجتماع رئيس جامعة طرابلس خالد عون، و مدير الاتحاد مارشيللو سكاليزي، وسفراء إيطاليا والاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ومدير المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي رفقة رؤساء الجامعات الليبية الـ23 ، ومدراء مكاتب التعاون الدولي في هذه الجامعات، بالإضافة إلى المستشار الأكاديمي ومكتب التعاون الدولي بوزارة التعليم العالي ومجلس جامعة طرابلس ووكلائها ومكتب التعاون الدولي بالجامعة .