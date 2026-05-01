عرض جديد من «ليبيا للاتصالات».. تعرّف عليه

في إطار المنافسة المتزايدة في سوق الاتصالات الليبية، أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق عرض ترويجي جديد لمشتركي خدمة الجيل الرابع تحت شعار “ثلاثة أيام… متعة بلا حدود”، بسعر 15 دينارًا فقط.

ويبدأ تفعيل العرض خلال أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث يتيح للمشتركين الاستفادة من باقة موحدة تغطي مختلف الاستخدامات الرقمية عبر شرائح الهاتف المحمول وأجهزة الماي فاي وخدمة الإنترنت المنزلي.

وأوضح رئيس الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تهدف إلى تقديم خيارات مرنة ومناسبة للمشتركين، خصوصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تشهد عادة ارتفاعًا في معدلات استخدام الإنترنت.

وأكد أن تفعيل العرض يتم إلكترونيًا عبر تطبيق MY LTT من خلال صندوق الهدايا، ما يسهّل على المستخدمين الحصول على الباقة دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

وشددت الشركة على أن العرض متاح لفترة محدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط، داعية المشتركين إلى الاستفادة منه قبل انتهائه، مع توفير خدمات الدعم والمبيعات عبر مراكزها والوكلاء المعتمدين، إضافة إلى موقعها الرسمي الذي يقدّم تفاصيل نقاط الخدمة.

ويأتي هذا العرض في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات في ليبيا تنافسًا متزايدًا بين الشركات العاملة، وسط ارتفاع الطلب على خدمات الإنترنت مع توسع الاعتماد على التطبيقات الرقمية والتعليم الإلكتروني والخدمات الترفيهية عبر الشبكة.

كما تتجه الشركات إلى ابتكار عروض قصيرة المدى لتحسين تجربة المستخدم وتعزيز التفاعل مع خدمات الجيل الرابع التي تُعد الأكثر انتشارًا في البلاد.