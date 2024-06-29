عرض زواج لكاظم الساهر في حفل مصر.. والجواب يتحول لترند!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بالحديث عن حفل الفنان العراقي كاظم الساهر الذي أقيم أمس الجمعة في مشروع “كريد لاند” بالقاهرة الجديدة في مصر، بعد غياب دام عامين.

وشهد الحفل مجموعة من اللقطات والمشاهد البارزة التي جمعت النجم العراقي مع جمهوره الذي احتشد من أجل الاستماع لأحدث أعماله الغنائية وكذلك مجموعة من الأغاني المحببة، والتي باتت حاضرة في كل حفلاته.

وفي إحدى المواقف البارزة خلال الحفل صرخت إحدى الحاضرات بصوت عال: “تتجوزني يا كاظم” ليقف الفنان العراقي مصدوما وقائلا: “هتجوزك”.

تتجوزني يا كاظم" معجبة تطلب الزواج من #كاظم_الساهر خلال حفله في القاهرة وهكذا جاء رده.. @KadimAlSahirORG pic.twitter.com/bzTZ0soSrv — Bila Rakaba (@BilaRakaba) June 29, 2024

ثم تابع غناء “أنا وليلى” وتحديدا مقطع “أضعت في عرض الصحراء قافلتي” ثم صمت مجيبا المعجبة: “أكيد ليا الشرف ولكن خلاص القلب ارتاح في مكان معين ومقدرش”.

وتدوال نشطاء مواقع التواصل بشكل كبير مقاطع من حفل الفنان العراقي الذي أصبح تريند أمس على السوشيال ميديا، وركز عدد من المعلقين على فيديو المعجبة التي عرضت الزواج على الساهر.

وعلقت ناشطة قائلة: “كظومتي جاته لحظة إدراك إنه بيرجع البيت بعد ما قالها اتجوزك.. قام وقف الأغنيه وضبط الدنيا”.

معجبة تحرج #كاظم_الساهر بطلبها للزواج منه في حفلة في مصر.. فكيف كان رد القيصر؟@KadimAlSahirORG pic.twitter.com/hSYCiB0tNy — Foochia – فوشيا (@foochia) June 29, 2024

وقال حساب: “كاظم الساهر شكد عنده اتكيت بالردود.. اليه الشرف لكن القلب انأخذ راح”.

وقالت ناشطة: “في حفل قرطاج المقبل بإذن الله وبما أنه لم يعد يملك قلبه سأطلب منه أن يسمح لنا على الأقل باستنساخ، أضنه الحل الأمثل.. ‏ربي يهنيه ويسعد قلبه بمن اختار، حبيبنا الغالي”.