عرض عراقي لليابان بإنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الإعمار

جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، عقب لقاء جمعه بالمستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني كينتارو سونواورا في بغداد.

ويتضمن المقترح، تمويل الصندوق من الجانبين؛ إذ سيمول العراق حصته عبر أموال بيع النفط إلى اليابان، مشيرًا إلى أن الصندوق سيشجع الشركات اليابانية للعمل بالعراق.

ونقل البيان عن عبد المهدي قوله إن “المبادرة ستسرع جهود الإعمار، وإنشاء المشاريع الاقتصادية، وتوفر فرص عمل للعراقيين، كما توفر فرصًا مقابلة لحضور اليابان في السوق العراقية والمنطقة عمومًا”.

من جهته، أبدى مستشار رئيس الوزراء الياباني، وفقًا للبيان، اهتمامه بالمشروع، واعتبره مثيرًا للاهتمام.

واتفق الجانبان على أن يقدم الجانب العراقي الخطوط الرئيسة للمشروع، عبر سفارة طوكيو في بغداد، لتدرسها السلطات اليابانية.

وقدرت الحكومة العراقية في فبراير الماضي، وفقًا لدراسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بقيمة 88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في محافظات العراق الشمالية والغربية لدمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم “داعش” الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف العام 2014.