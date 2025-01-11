عرض لا يُقاوم.. مفاجأة جديدة تقرّب «محمد صلاح» من «الهلال السعودي»

كشفت تقارير صحفية أن مسؤولي نادي الهلال السعودي يجهزون عرضًا “لا يمكن رفضه” للدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي يعيش فترة مضطربة مع إدارة ناديه التي لم تتقدم له حتى الآن بعرض لتمديد عقده.

وينتهي عقد صلاح في نهاية الموسم الجاري، لكنه مع بداية شهر يناير الجاري أصبح من حقه التفاوض كلاعب حر مع الأندية التي تريد ضمه.

بينما يسعى الهلال السعودي لتدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في أمريكا نهاية العام الجاري بمشاركة 32 فريقًا، حيث وقع الفريق في المجموعة الثامنة إلى جانب ريال مدريد، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

ووفقًا لما ذكره موقع “90min”، فقد اختار نادي الهلال، بطل الدوري السعودي للمحترفين، محمد صلاح كبديل مثالي لنيمار، الذي قد يجتمع مع زملائه السابقين في برشلونة في إنتر ميامي الأمريكي.

وكون ليونيل ميسي، ولويس سواريز ونيمار واحدة من أقوى ثلاثيات الهجوم في تاريخ كرة القدم الحديثة، حيث سجل الثلاثي 122 هدفًا معًا، بينما قادوا برشلونة لتحقيق ثلاثية تاريخية من الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014/15.

وفي مقابلة مع قناة “سي إن إن” مؤخرًا، اعترف نيمار، قائلًا: “من الواضح أن اللعب مرة أخرى مع ميسي وسواريز سيكون أمرًا رائعًا، إنهما صديقي، وما زلنا نتحدث مع بعضنا، سيكون من المثير إحياء هذه الثلاثية، أنا سعيد في الهلال، سعيد في السعودية، لكن من يدري، كرة القدم مليئة بالمفاجآت”.

وأشار التقرير إلى أن اسم محمد صلاح ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان وبرشلونة، كوجهات محتملة له، إلا أن الدوري السعودي للمحترفين يحتفظ باهتمام أكبر بضم النجم المصري.

ويقدم صلاح أحد أفضل المواسم عبر مسيرته الكروية حتى الآن، رغم بلوغه 32 عامًا، إذ بصم على 21 هدفًا وصنع 17 في 28 مباراة على مستوى كل البطولات.

Salah from the spot ⚽️



The goal that put the Egyptian King level with Thierry Henry at seventh in the all-time @premierleague scorers list 👑 pic.twitter.com/4ndHrEP2SS — Liverpool FC (@LFC) January 5, 2025