رغم قرار سحب اللقب.. «أسود التيرانغا» يرفعون الكأس في باريس

أثار منتخب السنغال لكرة القدم جدلًا واسعًا بعد استعراضه كأس أمم إفريقيا أمام جماهيره في العاصمة الفرنسية باريس، في خطوة فسّرها متابعون على أنها تحدٍ مباشر لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بسحب اللقب من المنتخب السنغالي.

وجرى الاستعراض قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت منتخب السنغال بنظيره البيروفي، حيث دخل اللاعبون إلى أرض الملعب وهم يحملون الكأس وسط أجواء احتفالية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة.

وتقدم قائد خط الدفاع في المنتخب السنغالي كاليدو كوليبالي زملاءه أثناء دخولهم إلى الملعب وهو يرفع الكأس، في مشهد احتفالي يعكس تمسك الفريق باللقب رغم القرار الصادر عن “الكاف”.

وشهدت الفعالية حفلًا فنيًا مصغرًا أحياه الفنان السنغالي يوسو ندور، قبل أن يقوم لاعبو المنتخب بجولة شرف داخل الملعب جرى خلالها تمرير الكأس بين أفراد الفريق وسط تصفيق الجماهير.

وخلال مراسم الاحتفال، صعد حارس المرمى وقائد المنتخب إدوارد مندي إلى المنصة الرئيسية، حيث جرى وضع الكأس أمام رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عبدولاي فال وعدد من الشخصيات الحاضرة في المدرجات.

وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سحب اللقب من السنغال استنادًا إلى لوائح البطولة.

وتنص القوانين المنظمة للبطولة على اعتبار الفريق خاسرًا في حال رفض استكمال المباراة أو مغادرة أرض الملعب قبل نهايتها.

وتعود جذور الأزمة إلى المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا التي أقيمت في 18 يناير في العاصمة المغربية الرباط، حيث فاز المنتخب السنغالي بنتيجة هدف مقابل لا شيء أمام المنتخب المغربي.

وخلال المباراة غادر لاعبو المنتخب السنغالي أرض الملعب مؤقتًا احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وهو ما فتح الباب أمام أزمة قانونية انتهت بقرار لجنة الاستئناف في “الكاف”.

ويخوض المنتخب السنغالي حاليًا مسارًا قانونيًا للطعن في القرار، إذ تقدم الاتحاد السنغالي لكرة القدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، مؤكدًا تمسكه باللقب واعتباره تتويجًا مستحقًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهة قانونية قد تحسم بصورة نهائية هوية بطل البطولة.

