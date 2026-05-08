عرض محدود من «ليبيا للاتصالات» لمستخدمي الجيل الرابع

أعلنت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية عن إطلاق عرض خاص جديد يستهدف مشتركي خدمات الجيل الرابع 4G، وذلك بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام خدمات البيانات وتقديم خيارات أكثر مرونة للمستخدمين.

وبحسب الشركة، يتيح العرض للمشتركين الاستفادة من باقة مميزة بسعر 15 ديناراً فقط، تشمل مستخدمي الشرائح الهاتفية وأجهزة “ماي فاي” إضافة إلى خدمة الإنترنت المنزلي، على أن يكون متاحاً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت فقط.

وأوضحت ليبيا للاتصالات والتقنية أن عملية تفعيل العرض تتم بسهولة عبر صندوق الهدايا داخل تطبيق “MY LTT” أو من خلال تطبيق “LTT Life”، في إطار توجه الشركة نحو تبسيط الخدمات الرقمية وتوسيع الاعتماد على التطبيقات الذكية في إدارة الباقات والعروض.

وأكدت الشركة أن هذا العرض مؤقت ومحدود بفترة عطلة نهاية الأسبوع، ولا يمكن الاستفادة منه خارج هذه الأيام، داعية المشتركين إلى اغتنام الفرصة خلال فترة الإتاحة.

كما دعت العملاء الراغبين في معرفة مواقع مراكز المبيعات والوكلاء المعتمدين إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة للحصول على المعلومات المحدثة.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة مبادرات تسويقية تقدمها الشركة بشكل دوري، في ظل التوسع المتزايد في استخدام خدمات الإنترنت داخل ليبيا وارتفاع الطلب على باقات البيانات عالية السرعة.