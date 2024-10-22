عرض نتائج اختبار الآبار النفطية بمنطقة العطشان في حوض غدامس

استعرضت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، خلال اجتماع فني مع نظيرتها في شركة “زلّاف ليبيا”، “نتائج الآبار الاستكشافية التي حفرتها الشركة في منطقة العطشان (حوض غدامس) والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك النتائج المشجعة للبئر (ج3 – 1) الواقعة في منطقة قريبة من العطشان”.

كما ناقش الاجتماع “النشاط الاستكشافي للشركة لعام 2024، والذي تضمن الحفر الاستكشافي وإعادة معالجة خطوط المسح السيزمي في القطع والامتيازات التابعة للشركة، بالإضافة إلى بحث النشاطات والميزانيات المقترحة لعام 2025”.

وتناول الاجتماع أيضًا “المشاريع المتعلقة بإعادة معالجة الخطوط السيزمية، التي تعتزم الشركة تنفيذها في المنطقة (م ن 174) والمنطقة (م ن 200)”.

هذا وحضر الاجتماع مديرا إدارتي الاستكشاف والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية، ومستشار عضو مجلس إدارة المؤسسة لشؤون الاستكشاف والإنتاج، ومدير إدارة الاستكشاف في الشركة، وعدد من المختصين من الجانبين.

المؤسسة تستعرض مع زلّاف نتائج اختبار الآبار النفطية في منطقة العطشان بحوض غدامس استعرضت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، اليوم… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الثلاثاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٤