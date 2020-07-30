عرفات.. ضيوف الرحمن يُؤدون ركن الحج الأعظم

دعا عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، الخميس، إلى “صيانة الدماء” ومنع “تأجيج الصراعات”.

جاء ذلك في خطبة ألقاها المنيع على مشعر عرفة، الذي شهد أداء حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، ضمن أدائهم ركن الحج الأعظم، في موسم حج استثنائي بسبب جائحة “كورونا”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن خطيب عرفات قوله: “جاءت الشريعة (الإسلامية) بإجراءات توصل إلى سلامة البلاد والعباد واستقرارهم وتمكنهم من أداء مهامهم وأعمالهم”، وفق الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس).

وأضاف المنيع: “كما جاءت بحفظ الحقوق وصيانة الدماء والأموال، وحرّمت الاعتداء والإيذاء للآخرين، ومنعت من تأجيج الصراعات، ومنعت تغذية الإرهاب، ونهت عن الإفساد في الأرض”.

وشدد على أن الشريعة “أمرت بالابتعاد عن مسببات الفتن، وعدم الاستجابة للأعداء المتربصين، وأمرت بالعدل وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأمرت بالصلح والإصلاح”.

وضمن تدابير منع انتشار “كورونا”، حافظ الحجاج على التباعد المكاني بينهم، خلال أدائهم صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، في مسجد نمرة، الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع.

ومراعاة لجائحة “كورونا”، يقتصر عدد الحجاج هذا العام على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، العام الماضي، من كل أرجاء العالم.

واكتمل وصول الحجاج إلى مشعر عرفات، الخميس، لتأدية ركن الحج الأعظم وسط تدابير صحية ووقائية صارمة، وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً وقصرا في مسجد نمرة بمشعر عرفات.

وأظهرت الصور القادمة من الأراضي المقدسة الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى صعيد عرفات. كما أظهرت الصور من داخل مسجد نمرة الحجيج وهم يصلون مع المحافظة على التباعد والإجراءات الاحترازية من كورونا، فيما أفادت وزارة الصحة السعودية بأن الأوضاع الصحية للحجاج مطمئنة، وأن الخطط الموضوعة لموسم الحج تسير بدقة.

ويمكث الحجاج في عرفة حتى غروب الشمس، اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.