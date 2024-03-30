عروض تطبيقية لتقنية « الأردوينو» لطلبة تقبية المعلومات في ججامعة وادي الشاطئ

قدم طلبة كلية تقنية المعلومات في جامعة واجدي الشاطئ، مجموعة العروض التطبيقية، تهدف لتعزيز الوعي والمعرفة حول تقنية “الأردوينو” الهامة في مجال الإلكترونيات والبرمجة.

وقطمت العروض ضمن احتفالية اقامتها الكلية باليوم العالمي للأردوينو، بحضور رئيس الجامعة عبدالسلام محمد المثناني، ووكيل الشؤون العلمية خالد الغناي، وعدد من عمداء الكليات ومدراء المراكز والإدارات والمكاتب وأعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين في الجامعة.

و أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بالتطور الكبير في كلية تقنية المعلومات رغم حداثتها، مؤكدا على أهمية تعزيز التعليم العملي وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات التصميم والتطوير باستخدام الأردوينو.

وأشار إلى أن الجامعة ستستمر في دعم هذه الفعاليات وتوفير البيئة المناسبة، لتطوير قدرات الطلاب في هذا المجال.

وأكد عميد كلية تقنية المعلومات على أهمية الأردوينو في تعزيز الابتكار وتطوير الحلول التقنية الذكية، معربا عن فخره بتواجد هذه التقنية الرائدة في كلية تقنية المعلومات بالجامعة، مشيدا بجهود الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في تعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.

وتعد هذه الفعاليات بمثابة منصة لتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وتعزيز التواصل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع الجامعي لتحقيق التطور والتقدم في مجال الأردوينو والتقنيات المرتبطة بها.

وكرمت إدارة الكلية المشاركين البارزين والمساهمين في نجاح البرنامج بمنحهم شهادات الشكر والتقدير، الذي ساهم في تعزيز الاهتمام بالأردوينو وتطبيقاتها الابتكارية.