«عرّاف بريطاني» يكشف توقعات مقلقة لعام 2025

كشف العراف البريطاني نيكولاس أوجولا، عن توقعات وتحذيرات قاتمة لعام 2025، متوقعا تصاعد خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وزيادة العنف في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قال أوجولا، إن “هذا العام سيكون “عاما يفتقر فيه العالم إلى التعاطف”.

وتوقع أن “يشهد عام 2025 “أعمالا مروعة من الشر والعنف البشري”، مؤكدا أن “هذه الأعمال ستتم تحت مظلة الدين والقومية”، كنا أشار إلى “أن الحرب العالمية الثالثة قد تندلع بحلول منتصف العام المقبل”.

وأشار العراف، إلى أنه ف”ي العام الماضي (2024) تنبأ بفوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أنه لم يكن قادرا على التحكم في رؤيته”.

وأوضح أنه يواصل التنبؤ بأن ترامب سيحقق “عاما ناجحا”، رغم التحديات الكبيرة مثل “المعارك القانونية” و”الصحافة السلبية”.

وتنبأ أوجولا، أيضا “بتفاقم الأزمات البيئية التي يشهدها كوكب الأرض، مشيرا إلى أن التدمير الناتج عن التجاوزات البيئية وحرق الوقود الأحفوري سيستمر في التأثير على الأرض، وتوقع ارتفاع مستويات سطح البحر وزيادة الأمطار الغزيرة والفيضانات الكارثية”.

كما أشار إلى أن “الظواهر المناخية المتطرفة مثل حرائق الغابات وإعصار هيلين، الذي دمر مجتمعات في كارولينا الشمالية على بعد أكثر من 310 أميال من الساحل، ستستمر في تدمير المنازل وتؤثر بشكل كبير على حياة البشر والحيوانات”.

يذكر أن “أوجولا”، الذي يعمل معالجا بالتنويم المغناطيسي في لندن، كان تنبأ بجائحة “كوفيد-19″، وقال عام 2019، إن هناك “أزمة صحية عالمية” ستحدث قريبا، وإنه كان يشهد في رؤاه حدوث فيروس ينتشر بشكل واسع في العالم، ويتسبب في حالة من الذعر الشديد والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي”، وهو ما حصل فعلا خلال جائحة “كوفيد-19”.

London based, Nicolas Aujula, a self-styled psychic who claims to have foreseen the Covid-19 pandemic, has revealed his predictions for 2025.



His accurately forecasted events are :



📍COVID Pandemic

📍 Fire at Notre Dame Cathedral

📍 Development of Robot Armies

📍Black Lives… pic.twitter.com/9G1SBDCGql — Neetu Khandelwal (@T_Investor_) January 1, 2025