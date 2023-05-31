«عزم النسر 23».. أول مناورات عسكرية خليجية أمريكية لعام 2023

انطلقت بالسعودية مناورات «عزم النسر 23» العسكرية، مع الولايات المتحدة ودول بمجلس التعاون الخليجي للمساهمة في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أنّها بدأت مع القوات المسلحة السعودية ودول أخرى شريكة في مجلس التعاون الخليجي مناورات عزم النسر 23 والتي تقام في السعودية.

وأشار البيان إلى أنّ المناورة تعمل على تحسين قابلية التشغيل البيني للقوات المشاركة مما يساهم في عملية تحقيق الاستقرار الإقليمي،

وتدمج التدريبات «مختلف الأصول والبعثات العسكرية بما في ذلك مناورة إطلاق نار حي يتضمن أصول دفاع جوي أرضي وطائرات طيران حي ضد الطائرات بدون طيار».

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية،، إن مناورة «عزم النسر 23» تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات في مجال الدفاع الجوي الصاروخي وتوحيد إجراءات التخطيط والتنفيذ وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق للعمل المشترك للوصول إلى التوافق والتكامل العملياتي المطلوب.

وفي مارس 2022، أعلنت السعودية ختام مناورة خليجية بالتعاون مع الولايات المتحدة حملت اسم «عزم النسر 23» جرت بقاعدة فورت كارسون الأمريكية شاركت فيها الكويت والبحرين وسلطنة عمان.