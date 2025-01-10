عزيمة طعام تتحول إلى مأتم.. قتلى وجرحى وحالات اختناق بالجامع الأموي في دمشق!

شهد الجامع الأموي في العاصمة السورية دمشق فوضى عارمة بسبب “عزيمة طعام” أقامها الشيف أبو عمر، المشهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وحسب مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل، فقد تسببت العزيمة التي حضرها عدد كبير من الأفراد بحالات اختناق فيما وردت أنباء عن حالة وفاة مما اضطر الأمن لإطلاق النار في الهواء لتفريق التجمعات.

وكان الشيف أبو عمر قد نشر عبر حسابه على “يوتيوب” و”انستغرام” مقاطع فيديو توثق فيه عملية التحضير للعزيمة في الجامع الأموي.

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان أن الحادثة المؤسفة التي وقعت في المسجد الأموي الكبير هي نتيجة تدافع أثناء إحدى الفعاليات المدنية المقامة في المسجد ومحيطه، مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.واضاف، “نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه”. وقال: “نتحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً”.نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، ونؤكد أن هذه الحادثة لن تمر دون محاسبة المقصرين.