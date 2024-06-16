عشرات الآلاف يؤدون صلاة العيد في المسجد الاقصى

أدى أكثر من 40 ألف مصل، اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات قوات الأمن الإسرائيلية، الاعتداء على المصلين.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، قامت الحواجز الإسرائيلية بمضايقة المصلين أثناء توجههم إلى الأقصى وأثناء خروجهم منه بعد الصلاة ، ومنعت العشرات من الدخول لأداء صلاة العيد.

وذكرت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن أكثر من 40 ألف مصل أدوا صلاة العيد، وتم منع الآلاف من الدخول.

واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، في ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى، وعرقلت حركة المصلين، ومنعت سكان الضفة من الصلاة هذا العام بالمسجد الأقصى.