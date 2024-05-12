عشرات الآلاف يتظاهرون ضد مشروع قانون «العملاء الأجانب» في جورجيا

نظم نحو 50 ألف شخص مسيرة سلمية تحت أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الجورجية للتعبير عن اعتراضهم على مشروع قانون “العملاء الأجانب”، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن على البلد الاختيار بين قانون “على نمط الكرملين” وتطلعات الشعب.

وأثار مشروع القانون، الذي يطالب المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من الخارج التسجيل باعتبارها “عملاء لنفوذ أجنبي”، أزمة سياسية متصاعدة في جورجيا، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بسحب مشروع القانون.

ولوح الحشد بأعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي وبعض الأعلام الأوكرانية. وبخلاف ما حدث من قبل، ضم الحشد المزيد من المتظاهرين الأكبر سنا بالإضافة إلى العديد من الشباب الذين احتشدوا في الشوارع خلال الشهر الماضي.

وسيبدأ البرلمان، الذي يسيطر عليه حزب الحلم الجورجي الحاكم وحلفاؤه، جلسات لمناقشة القراءة الثالثة والأخيرة لمشروع القانون يوم الاثنين. ودعت جماعات المعارضة إلى موجة جديدة من الاحتجاجات اعتبارا من السبت.

ويطلق المعارضون لمشروع القانون عليه اسم “القانون الروسي”، مقارنين إياه بالتشريع المستخدم لاستهداف منتقدي الكرملين في عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وكتب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض على موقع إكس “نشعر بقلق بالغ بسبب الانتكاسة الديمقراطية في جورجيا”.

وأضاف “أعضاء البرلمان الجورجي في مواجهة اختيار شديد الأهمية: إما دعم التطلعات الأوروبية الأطلنطية للشعب الجورجي أو إقرار قانون العملاء الأجانب على نمط الكرملين الذي يناهض القيم الديمقراطية. نحن نساند الشعب الجورجي”.

وقال الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح في ديسمبر ، إن مشروع القانون سيشكل عقبة خطيرة أمام استكمال عملية الانضمام للتكتل إذا تم تمريره.

ويقول حزب الحلم الجورجي إن مشروع القانون سيعزز الشفافية والسيادة الوطنية الجورجية.