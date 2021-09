عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء فرنسا ضد تصريح كورونا

تتواصل في فرنسا، المظاهرات المناهضة للتصريح الصحي الخاص بكورنونا،، حيث تظاهر حوالى 140 ألف شخص، بينهم نحو 18 ألفا في باريس، أمس السبت، ضد التصريح الصحي المفروض في مدن عدة بفرنسا، للأسبوع الثامن على التوالي.

وبدأ منذ الشهر الماضي، في فرنسا، العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، ويتعين على الفرنسيين أن يبرزوا هذه الوثيقة في الحانات والمطاعم ودور السينما والمسارح والمستشفيات وقطارات المسافات الطويلة، وحتى إذا أرادوا شرب القهوة على شرفة أي مقهى.

وتثبت هذه الوثيقة الصحية أن الشخص ملقح بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد أو أنه يحمل فحص نتيجته سلبية أو أنه تعافى من المرض مؤخرا.

وندد المتظاهرون بعرقلة “حريتهم” وبما وصفوها بـ”دكتاتورية صحية”، وتُثير هذه الاتهامات استياء الحكومة.

وتراجعت التعبئة للمظاهرات مقارنة بالأسابيع الماضية. ففي العطلة الأسبوعية الماضية، أُحصيت مشاركة قرابة 160 ألف متظاهر، ومنذ أسبوعين نحو 175 ألفا، وبلغ عدد المشاركين منذ ثلاثة أسابيع قرابة 215 ألفاً، بحسب الوزارة.

وأحصت الوزارة أمس السبت 215 تجمعا، بينها خمسة في باريس، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وفي مرسيليا جنوب البلاد، انطلق آلاف الأشخاص من الميناء القديم، معظمهم بدون كمامات، تحت أشعة الشمس، حاملين الأعلام الفرنسية. وكُتب على لافتة “لا للتصريح الصحي. لا للتمييز. لا للترهيب: حرية”.

ونُظمت تجمعات أيضاً في مدن رين ومونبيلييه وليون ونيس وليل ونانت وبوردو وستراسبورغ.

ولم تكن أعداد مجموعة “لو نومبر جون” (الرقم الأصفر) الناشطة التي تنشر على موقع فيسبوك عدد المتظاهرين في كل مدينة على حدة، متوفرة على الفور، وقد أحصت المجموعة مشاركة حوالى 323 ألف متظاهر السبت الماضي.

وقال رئيس حركة “الوطنيين” السيادية (يمين متطرف) فلوريان فيليبو: “نقاطع هذا التصريح الصحي، نعطي جرعة ثالثة من المقاطعة. في نهاية المطاف هذا التصريح سيسقط”.

وبعدما أطلقت السلطات الأربعاء الماضي، حملة لإعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، للأشخاص الأكبر سناً والأكثر عرضةً للخطر، وعد فيليبو بالذهاب “إلى حدّ الإضراب العام إذا لزم الأمر” ضد هذا التصريح.

وتقترب فرنسا التي تعد حوالي 67 مليون نسمة، من تلقيح 50 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل. إضافة إلى ذلك، بات نحو 45 مليونا، أي 67.3% من مجموع السكان، ملقحين بشكل كامل.

