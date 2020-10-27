عشرات الآلاف يتظاهرون في بنغلاديش ضد فرنسا

تظاهر عشرات الآلاف اليوم الثلاثاء، في العاصمة البنغلاديشية دكا، ضد فرنسا داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية وأحرقوا دمية تمثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متهمين إياه بـ”عبادة الشيطان”، وذلك تنديداً بتصريحاته المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.



ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة قولها، إن أكثر من 40 ألف شخص كانوا يشاركون في هذه المسيرة التي نظّمها حزب إسلامي، وتم توقيفها قبل أن تصل إلى قرب السفارة الفرنسية في العاصمة البنغلادشية.

وأقام مئات الشرطيين حواجز من الأسلاك الشائكة لعرقلة مسيرة المتظاهرين الذين تم تفريقهم من دون عنف.

وانطلقت التظاهرة التي نظّمها حزب “إسلامي أندولان بنغلادش” المؤثر، من أمام المسجد الرئيسي في البلاد، مسجد بيت المكرم الوطني في وسط العاصمة.

وهتف المتظاهرون بشعارات تدعو إلى “مقاطعة المنتجات الفرنسية” وإلى “معاقبة” ماكرون.

ونقلت “فرانس برس” عن مسؤول كبير من حزب “إسلامي أندولان بنغلادش” عطور الرحمن قوله للحشد أمام المسجد: “ماكرون هو أحد القادة الذين يعبدون الشيطان”، داعيا الحكومة إلى “طرد” السفير الفرنسي.

من جهته، أكد قائد إسلامي آخر حسن جمال أن المحتجين “سيهدّمون كل حجر” من السفارة في حال لم يُطرد السفير.

وقال مسؤول آخر في الحزب نزار الدين إن “فرنسا هي عدوة المسلمين.. الأشخاص الذين يمثلونها هم أعداؤنا أيضاً”.

وبعد تفريق التظاهرة، واصل المحتجون التظاهر في شوارع مجاورة مرددين شعارات تدعو إلى مقاطعة فرنسا وتؤكد أن “ماكرون سيدفع الثمن غالياً”.

وأثارت تصريحات ماكرون موجة انتقادات في عدد من الدول الإسلامية حيث خرجت تظاهرات مندّدة بها، كما أُطلقت حملة لمقاطعة السلع الفرنسية.