عشرات الدول تشارك في المنتدى الاقتصادي الروسي

انطلقت في مدينة فلاديفوستوك، الروسيية، فعاليات “المنتدى الاقتصادي الشرقي الدولي التاسع”، بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين، وحضور مشاركين من عشرات الدول”.

وقال الرئيس بوتين خلال لقائه مع نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، إن “السلطات الروسية تحاول إنشاء مراكز مهمة للتعاون الإنساني والثقافي في الشرق الأقصى”.

وأضاف بوتين: “نعمل على تطوير هذه المنطقة، الشرق الأقصى، اقتصاديًا وصناعيًا، نحاول أيضًا إنشاء مراكز مهمة للتعاون الإنساني والثقافي هنا”.

وأكد بوتين، أن “فلاديفوستوك” ستصبح وجهة جيدة للتبادلات الثقافية مع الصين والسياح القادمين منها، ومن جميع أنحاء العالم”.

وأكد بوتين على أهمية العلاقات الروسية الصينية، قائلا: “بفضل الجهود المشتركة، وصلت العلاقات بين الصين وروسيا، إلى مستوى عال غير مسبوق، ونحن نولي أهمية كبيرة للتعاون الإقليمي، وآمل أن نتمكن من البحث والعثور، خلال اجتماعات اليوم والعمل المشترك غدا، في المنتدى الاقتصادي الشرقي مجالات جديدة لتفاعلنا”.

هذا وتعقد نسخة هذا العام من “المنتدى الاقتصادي الشرقي” في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من أيلول 2024، وأكدت أكثر من 40 دولة ومنطقة مشاركتها في المنتدى، ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، كما من المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة ما يناهز عن 4200 شخصية، وبلغت حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته في العام الماضي 2023 من اتفاقات وعقود بقيمة 3.818 تريليون روبل.