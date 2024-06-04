عشرات الدول تشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

أعلنت موسكو، “أن سياسيين وحكوميين من أكثر من 45 دولة سيحضرون منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هذا العام”.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف: “من بين المشاركين الرئيس البوليفي لويس آرسي، ورئيس زيمبابوي إيمرسون منانغوا، ورئيس وزراء جمهورية أفريقيا الوسطى فيليكس مولوا، ورئيس جمهورية صربسكا (البوسنة والهرسك) ميلوراد دوديك، ورئيس أبخازيا، أصلان بزانيا، ورئيس حكومة أوسيتيا الجنوبية قسطنطين دجوسويف”.

ولفت إلى أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيشارك خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، برؤيته حول وضع الاقتصاد العالمي والسياسة والتجارة والاقتصاد الروسي”.

وأشار إلى أن سلطنة عُمان ستكون الضيف الفخري لمنتدى بطرسبوغ الاقتصادي.

هذا وسيُعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

وكان منظموا منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أعلنوا أن قرابة 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل لوسائل إعلام حتى الآن أكدوا مشاركتهم في الحدث الاقتصادي.