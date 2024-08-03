عشرات القتلى بقصف إسرائيلي على غزة والضفة

يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة والضفة الغربية ما يؤدي إلى وقوع المزيد من القتلى والجرحى.

ففي غزة، وفي اليوم 302 من الحرب، قتل خمسة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في غارة للطيران الإسرائيلي على حي الصبرة، وقتل طفلا في غارة استهدفت منزلا بمخيم البريج، فيما قتلت طفلة فلسطينية وأصيب أربعة آخرون جراء قصف منزل في حي الزيتون.

وفي خان يونس، قتل فلسطينيان أحدهما سيدة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في منطقة السطر الغربي، فيما قتل وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف منطقة دوار أبو حميد، وأصيب سبعة آخرون بعد قصف منطقتي معن وعبسان الكبيرة شرق المدينة، وفي وسط القطاع قتل فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف شرق مخيم المغازي.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، ما أسفر عن مقتل 39,480 فلسطينينا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,128 آخرين.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت آليات الجيش الإسرائيلي أحياء في طولكرم، فيما قصفت طائرة إسرائيلية بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة فلسطينيين على طريق زيتا-عتيل شمال المدينة، ما أدى إلى مقتلهم، وفي نابلس، قتل مسعف فلسطيني متطوع خلال إطلاق النار عليه من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحامه مخيم بلاطة.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة، إلى 595 شهيدا، خلال موجة التصعيد المتزامنة مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، بينهم 144 طفلا، إضافة إلى 5400 جريح، ونحو 9890 معتقلا.