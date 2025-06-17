عشرات الصواريخ الإيرانية تستهدف مدن إسرائيلية.. مقتل 3 موظفين في مصفاة بازان

شنّت إيران هجومًا صاروخيًا جديدًا على مواقع إسرائيلية، بعد أقل من ساعة من هجوم سابق، في إطار تصعيد مستمر بدأ مساء الاثنين واستمر حتى فجر الثلاثاء. وشهد شمال إسرائيل وحتى مدينة حيفا تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق عشرات الصواريخ الإيرانية.

وأعلنت مصادر إسرائيلية رصد إطلاق ثلاثة صواريخ أُطلقت خلال ساعة قبل الفجر، تم اعتراضها كلها بحسب الجيش الإسرائيلي. وأفادت وسائل الإعلام بسماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل، حيث ناشد الجيش السكان في حيفا ونهاريا والمناطق الشمالية بالدخول الفوري للملاجئ وسط حالة من الذعر.

وسمحت قيادة الجبهة الداخلية سمحت للموجودين في المناطق المحمية بالمغادرة مع ضرورة الالتزام بأي تحذير أو توجيه فوري، مع استمرار حالة التأهب القصوى.

وأعلن الحرس الثوري استهداف القاعدة التي انطلق منها القصف الإسرائيلي على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في طهران، ضمن موجة جديدة من عمليات “الوعد الصادق 3” التي تشمل صواريخ وطائرات مسيرة.

مقتل 3 موظفين في شركة “بازان” الإسرائيلية إثر الهجمات الصاروخية

أعلنت شركة “بازان” الإسرائيلية، المسؤولة عن مصافي النفط في خليج حيفا، عن مقتل 3 من موظفيها إثر الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأغلقت الشركة جميع مرافقها وشركاتها التابعة بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بمحطة الطاقة والمجمع الصناعي.

وأكدت وزارة الطاقة الإسرائيلية استعدادها لدعم استهلاك الوقود في الاقتصاد، مع توقع أن تستغرق عملية الإصلاح حوالي عشرة أيام.

ويُعتبر الهجوم على مصافي “بازان” ضربة استراتيجية، وأُعلن عنه رسميًا متأخرًا بناءً على التزام الشركة كشركة عامة مدرجة في بورصة تل أبيب.

تفاصيل الأضرار والضحايا في مصفاة بازان

الصاروخ الإيراني أصاب المبنى الذي انهار بسبب الحريق، ما أدى إلى محاصرة القتلى الثلاثة تحت الأنقاض. ووفقًا للتقييمات، قد يكون القتلى قد اختنقوا بالدخان الكثيف وأصيبوا بجروح حرارية شديدة.

وتصنع “بازان” منتجات تكرير البترول المستخدمة في الصناعات المختلفة والنقل والزراعة.

فيما أفادت وكالة “فارس” الإيرانية بأن الدفاعات الجوية دمرت طائرات إسرائيلية صغيرة في سماء غرب بندر عباس جنوب إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء عن رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل، مع تفعيل صفارات الإنذار بين نتانيا وأسدود مرورًا بتل أبيب.

وأكد اعتراض منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لعدة صواريخ أطلقت من إيران.

في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني بأن الحرس الثوري بدأ هجومًا صاروخيًا جديدًا مستخدمًا صواريخ كروز، في رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت عسكرية نووية إيرانية، كان من أبرزها منشأة نطنز.

ردود فعل إيران وتصريحات المسؤولين

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء عملية “الوعد الصادق 3” التي شملت قصف تل أبيب بمئات الصواريخ وطائرات مسيرة، مستهدفًا عدة مواقع عسكرية.

كما أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن إيران “ستنتصر على إسرائيل”، معتبراً النصر قريبًا ومبشراً بالجمهورية الإسلامية بانتصارها على الكيان الصهيوني.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مكالمة مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وندد بالعدوان الإسرائيلي ووصفه بأنه ضربة للدبلوماسية، مطالبًا بوقف هذا العدوان.

الجيش الإسرائيلي يحذر مواطنيه من عدم كفاءة الدفاعات الجوية

حذر الجيش الإسرائيلي من أن الدفاعات الجوية ليست مُحكمة بالكامل، مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مع استمرار اعتراض الصواريخ من قبل سلاح الجو.

وتم تفعيل الإنذارات فجأة في تل أبيب وغيرها من المناطق دون تحذير مسبق، ما أدى إلى حالة من الذعر.

الموقف الأمريكي: دعم محدود وامتناع عن الدخول في الحرب

صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن إدارة ترامب تسعى لاتفاق مع إيران لكنها لم تخطط للتدخل المباشر في الحرب إلا في حال استهداف الأمريكيين.

وأبلغت الولايات المتحدة حلفاءها في الشرق الأوسط أنها لن تدخل الحرب ما لم تتعرض مصالحها للخطر، مع استمرار دعم إسرائيل في اعتراض الصواريخ.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية تنظيم رحلات إجلاء لمواطنيها من إسرائيل عبر الأردن بسبب تصاعد الصراع.

السفارة الأميركية في إسرائيل تغلق أبوابها وتوقف خدماتها القنصلية بسبب التصعيد الأمني

أغلقت السفارة الأميركية في إسرائيل أبوابها، اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنها لن تتمكن من إجلاء المواطنين الأميركيين أو تقديم أي مساعدة مباشرة لهم في مغادرة البلاد، وذلك على خلفية التصعيد الأمني المتواصل بين إسرائيل وإيران.

وفي بيان نُشر على صفحتها الرسمية في منصة “إكس”، أوضحت السفارة أن قرار الإغلاق جاء امتثالاً لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ويشمل الأقسام القنصلية في القدس وتل أبيب. وأضاف البيان أن جميع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم تلقوا تعليمات بالبقاء في أماكن إقامتهم وعدم مغادرتها حتى إشعار آخر، نظراً للظروف الأمنية الراهنة.

وأكدت السفارة أنها لن تقدم خدمات قنصلية هذا اليوم، بما في ذلك إصدار جوازات السفر أو تقارير الولادة خارج الولايات المتحدة.