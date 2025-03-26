ضمّت منشآت عسكرية.. عشرات الغارات الأمريكية تستهدف مناطق في اليمن

أفادت وسائل إعلام يمنية، الأربعاء، أن “طائرات مقاتلة أميركية، نفذت سلسلة غارات استهدفت عدة مناطق في اليمن، وخصوصا في محافظة صعدة، معقل جماعة “أنصار الله- الحوثيين”.

ووفقا لقناة المسيرة اليمنية، “نفذت الطائرات الأميركية المقاتلة 17 غارة على محافظة صعدة”، مشيرة إلى “أن الغارات امتدت، فجر اليوم الأربعاء، إلى مديرية حرف سفيان التابعة لعمران والحدودية مع صعدة، وتضم مديرية حرف سفيان منشآت عسكرية للحوثيين في باطن جبالها”.

ووفقا لمصادر يمينة، “فإن الغارات تركزت في مديريات سحار وآل سالم في كتاف بالإضافة إلى مناطق أخرى”.

وكانت صعدة شهدت، أمس الثلاثاء، 12 غارة جوية استهدفت منشآت عسكرية وأخرى مدنية”.

ومنذ 15 مارس، “تشنّ الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد “الحوثيين” الذين قالوا إنهم ردّوا باستهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة”، وأفاد مسؤول عسكري بأن “القيادة العسكرية المركزية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) تشن كل نهار وكل ليلة ضربات على مواقع عدة للحوثيين المدعومين من إيران”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنه “أمر الجيش بشن عملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن”.